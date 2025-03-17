Названы три российских рынка, на которые могут вернуться западные компании

Принимая решение о возвращении в Россию, некоторые западные компании будут учитывать мнение политиков. Тем не менее в нашей стране есть минимум три рынка, занять которые иностранным фирмам будет особенно выгодно, уверен директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Есть как минимум три рынка, в которые западным компаниям будет крайне выгодно вернуться в Россию. Это автомобильный рынок, рынок одежды и рынок специального оборудования для энергетического и добывающего сектора», — отметил он в интервью RT.