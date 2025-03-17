Названы три российских рынка, на которые могут вернуться западные компании
Политолог Орлов: Производители авто, одежды и спецтехники хотят вернуться в РФ
Принимая решение о возвращении в Россию, некоторые западные компании будут учитывать мнение политиков. Тем не менее в нашей стране есть минимум три рынка, занять которые иностранным фирмам будет особенно выгодно, уверен директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
«Есть как минимум три рынка, в которые западным компаниям будет крайне выгодно вернуться в Россию. Это автомобильный рынок, рынок одежды и рынок специального оборудования для энергетического и добывающего сектора», — отметил он в интервью RT.
По словам эксперта, данные компании заинтересованы в возращении в Россию из-за возможности улучшить своё финансовые положение. Он также подчеркнул, что далеко не все западные правительства настроены мешать своим брендам вернуться в нашу страну. Однако власти, например, Польши, Финляндии или Швеции настроены негативно к РФ, заключил политолог.
Ранее Life.ru выяснил, какие компании могут вернуться в Россию. Так, в Госдуме предрекли скорое возвращение Visa и Mastercard. В целом же более 350 сбежавших из РФ компаний планируют возвращение в 2025 году. Однако западным брендам уготовили жёсткие условия для возвращения в Россию. Президент России Владимир Путин тоже высказался о возможности возвращения западных компаний в нашу страну.
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