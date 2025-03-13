Владимир Путин
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Регион
13 марта, 16:00

«Никаких преференций»: Путин высказался о возможности возвращения в РФ западных компаний

Путин заявил, что зарубежные компании могут вернуться в РФ в любой момент

Зарубежные компании, которые покинули российский рынок, могут вернуться в нашу страну в любой момент, заявил президент РФ Владимир Путин. Как отметил глава государства, своим уходом они сделали РФ хорошую «прививку самостоятельности», поэтому программы по укреплению суверенитета будут продолжаться.

«Мы не выгоняли никого, и тем, кто хочет вернуться, мы говорим: добро пожаловать, вэлкам, в любую секунду. Но исходить будем и той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Если ниши заняты — то они заняты, никаких преференций для возвращения на наш рынок мы создавать не будем», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.

Зарубежные бренды начали уходить с российского рынка после начала СВО в 2022 году. Сейчас некоторые мировые бренды готовы вернуться в РФ. В списке есть автогиганты, компании из мира моды и общественного питания, технокорпорации. В кабмине РФ назвали возможное условие возвращения на рынок иностранных брендов, а также отметили, что у Москвы «хорошая память».

Шведский бренд H&M окончательно ушёл из России
Шведский бренд H&M окончательно ушёл из России
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Life.ru

Полина Никифорова
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