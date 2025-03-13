«Никаких преференций»: Путин высказался о возможности возвращения в РФ западных компаний

«Мы не выгоняли никого, и тем, кто хочет вернуться, мы говорим: добро пожаловать, вэлкам, в любую секунду. Но исходить будем и той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Если ниши заняты — то они заняты, никаких преференций для возвращения на наш рынок мы создавать не будем», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.