«Никаких преференций»: Путин высказался о возможности возвращения в РФ западных компаний
Путин заявил, что зарубежные компании могут вернуться в РФ в любой момент
Зарубежные компании, которые покинули российский рынок, могут вернуться в нашу страну в любой момент, заявил президент РФ Владимир Путин. Как отметил глава государства, своим уходом они сделали РФ хорошую «прививку самостоятельности», поэтому программы по укреплению суверенитета будут продолжаться.
«Мы не выгоняли никого, и тем, кто хочет вернуться, мы говорим: добро пожаловать, вэлкам, в любую секунду. Но исходить будем и той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Если ниши заняты — то они заняты, никаких преференций для возвращения на наш рынок мы создавать не будем», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле.
Зарубежные бренды начали уходить с российского рынка после начала СВО в 2022 году. Сейчас некоторые мировые бренды готовы вернуться в РФ. В списке есть автогиганты, компании из мира моды и общественного питания, технокорпорации. В кабмине РФ назвали возможное условие возвращения на рынок иностранных брендов, а также отметили, что у Москвы «хорошая память».
Life.ru