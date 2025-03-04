Шведский бренд H&M окончательно ушёл из России

H&M ликвидировал юрлицо в России. Пока другие бренды готовятся к возвращению в РФ, шведская компания окончательно ушла из страны, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, процедура ликвидации юрлица ООО «Эйч Энд Эм» началась летом 2024 года, но из-за больших долгов компании процесс сильно затянулся. H&M не доплатил 76 миллионов, и суд в итоге наложил арест на счета компании в качестве обеспечительных мер.

Задолженность удалось погасить, и накануне было снова подано заявление о ликвидации компании. Документы должны быть готовы через неделю.