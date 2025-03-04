Шведский бренд H&M окончательно ушёл из России
SHOT: H&M ликвидировал юрлицо в России, компания окончательно ушла из РФ
H&M ликвидировал юрлицо в России. Пока другие бренды готовятся к возвращению в РФ, шведская компания окончательно ушла из страны, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, процедура ликвидации юрлица ООО «Эйч Энд Эм» началась летом 2024 года, но из-за больших долгов компании процесс сильно затянулся. H&M не доплатил 76 миллионов, и суд в итоге наложил арест на счета компании в качестве обеспечительных мер.
Задолженность удалось погасить, и накануне было снова подано заявление о ликвидации компании. Документы должны быть готовы через неделю.
H&M объявил об уходе из России ещё летом 2022 года. Какое-то время 150 магазинов распродавали вещи, а потом закрылись. На фоне новостей о возвращении брендов в РФ представители H&M Group заявили, что планов по возобновлению работы в стране у них пока нет. Ранее шведы также категорически высказывались о возвращении IKEA в РФ.
Ранее Life.ru рассказывал, какие мировые бренды готовы вернуться в РФ, а кто ушёл насовсем. В списке есть автогиганты, компании из мира моды и общественного питания, технокорпорации. В кабмине РФ назвали возможное условие возвращения на рынок иностранных брендов, а также отметили, что у России «хорошая память».
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