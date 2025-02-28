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28 февраля, 07:56

Никаких привилегий: В Совфеде назвали 3 условия для возвращения западных автоконцернов

Сенатор Кутепов: Иностранные автоконцерны должны работать в РФ без льгот

Комитет Совета Федерации по экономической политике выдвинул правительству предложения для возвращения иностранных автоконцернов в Россию. Для этого страна, в которой зарегистрирована зарубежная компания, должна отменить все санкции против РФ. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на письмо председателя комитета Андрея Кутепова, направленное первому вице-премьеру Денису Мантурову.

Кроме того, иностранные концерны должны создавать совместные предприятия с российскими автопроизводителями с условием, что контроль будет оставаться за российской стороной. Все разработки при этом должны считаться собственностью совместного предприятия.

Иностранные автоконцерны также обязаны действовать по общим правилам, без необходимости создания льготных режимов и исключений.

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Ранее Life.ru рассказал что на российский рынок могут вернуться немецкие инженерные компании и автопроизводители. При этом организации ждут подходящего момента, чтобы вновь залететь в нам в страну. Один из критериев для зарубежных компаний — снятие санкций с России. В Германии уверены, что многие автозаводы и предприятия из сферы розничной торговли ждут возвращения в РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / Greentellect Studio

Наталья Афонина
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