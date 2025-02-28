Никаких привилегий: В Совфеде назвали 3 условия для возвращения западных автоконцернов

Комитет Совета Федерации по экономической политике выдвинул правительству предложения для возвращения иностранных автоконцернов в Россию. Для этого страна, в которой зарегистрирована зарубежная компания, должна отменить все санкции против РФ. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на письмо председателя комитета Андрея Кутепова, направленное первому вице-премьеру Денису Мантурову.

Кроме того, иностранные концерны должны создавать совместные предприятия с российскими автопроизводителями с условием, что контроль будет оставаться за российской стороной. Все разработки при этом должны считаться собственностью совместного предприятия.

Иностранные автоконцерны также обязаны действовать по общим правилам, без необходимости создания льготных режимов и исключений.