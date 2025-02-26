Немецкие автопроизводители ждут подходящего момента для возвращения в Россию
Нимайер: Инженерные компании и производители авто из ФРГ хотят вернуться в РФ
Немецкий инженерные компании и автопроизводители хотели бы вновь начать полноценную работу в России, если с неё будут сняты санкции. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
«Полагаю, вернуться (в Россию) были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел», — сообщил немецкий политический деятель.
Он уверен, что автозаводы и компании из сферы розничной торговли из Германии очень ждут снятия санкций с РФ, чтобы вернуться на российский рынок.
Французская автомобильная компания Renault тоже очень хочет обратно на российский рынок. Мэр Москвы Сергей Собянин считает её шансы на возвращение весьма низкими, однако глава АвтоВАЗа Соколов утверждает, что цена вопроса — 112 млрд рублей.
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