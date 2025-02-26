Немецкие автопроизводители ждут подходящего момента для возвращения в Россию

Немецкий инженерные компании и автопроизводители хотели бы вновь начать полноценную работу в России, если с неё будут сняты санкции. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Полагаю, вернуться (в Россию) были бы готовы многие инженерные компании. И в немецких СМИ уже обсуждают, что многие компании хотят вернуться для ведения дел», — сообщил немецкий политический деятель.