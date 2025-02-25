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25 февраля, 15:38

«АвтоВАЗ» назвал условие для возвращения Renault в Россию

Глава АвтоВАЗа Соколов: Возвращение в РФ обойдётся Renault в 112 млрд рублей

Если французская автомобильная компания Renault решит восстановить свою долю в «АвтоВАЗе», ей потребуется компенсировать инвестиции, которые российский автопроизводитель вложил за время ее отсутствия, суммарно около 112,5 миллиарда рублей, сообщил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

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«В 2023 году наши инвестиции превысили 27,5 миллиарда рублей, а в 2024 году они практически достигнут 40 миллиардов. В нашем плане на 2025 год эта сумма, вероятно, составит не менее 45 миллиардов. Поэтому при возврате необходимо будет как-то компенсировать эти инвестиции. Следовательно, цена входа не будет равна цене выхода - за один рубль», — отметил Соколов на форуме по взаимодействию бизнеса и власти.

Он также добавил, что в начале 2020-х годов, когда Renault был акционером «АвтоВАЗа» , компания ежегодно инвестировала в развитие предприятия около 20-22 миллиардов рублей, что значительно меньше текущих объемов вложений.

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Весной 2022 года Renault передала 67,69% акций «АвтоВАЗа» в государственную собственность России в рамках символической сделки за один рубль (в настоящее время эти акции находятся у ФГУП «НАМИ» ), а также 100% завода «Рено Россия», который принадлежит правительству Москвы. Сделка включала опцион на обратный выкуп доли Renault в «АвтоВАЗе» в течение шести лет.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/BONDART PHOTOGRAPHY

Марина Фещенко
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