Названы популярные до 2022 года дешёвые иномарки, которые почти исчезли с российского рынка

В России больше не найти дешёвых новых иномарок Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Logan и Duster, VW Polo и Skoda Rapid, которые раньше пользовались большим спросом, но перестали выпускаться с 2022 года. После этого дилеры распродавали лишь оставшиеся на складе автомобили, но российский авторынок вовсе не пострадал от этого. Таким мнением поделился автоэксперт Егор Васильев с журналистом агентства «Прайм».

«Так что, уход с российского авторынка популярных до 2022 года иномарок не нанёс ему никакого вреда и стимулировал китайский и российский автопром к более активному росту», — пояснил он.

По его словам, ситуация «абсолютно рядовая» и ничего страшного нет. Эксперт напомнил, что пока ещё россияне по инерции стремятся найти и купить перечисленные выше автобренды, однако подводных камней у этих машин существенно прибавилось. Так, покупка подобных иномарок по параллельному импорту выливается в высокие расходы и риски, а послепродажное обслуживание становится настоящей головной болью для автовладельцев.

Также, по мнению Васильева, стремление приобрети такие легковушки — всего лишь стереотипное мышление, при том что многие просто забыли о проблемах с машинами. Он напомнил, что сейчас приходят из-за рубежа лишь автомобили, которые не прошли специальную подготовку к российскому климату и перепадам температур. Васильев отметил, что место ушедших брендов легко заняли китайские и российские производители.