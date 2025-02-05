Китай в топе: Названы самые популярные автомобили у россиян
«Автостат»: В январе 2025 года в РФ было продано свыше 89 тысяч новых машин
За январь 2025 года россияне приобрели более 89 тысяч новых легковых автомобилей. Количество продаж стремительно увеличилось на 11% по сравнению с январём 2024-го.
Как сообщает агентство «Автостат», две трети реализованных автомобилей пришлось на пять марок. Лидирующую позицию заняла отечественная LADA, продажи которой составили в январе 27,5 тысячи единиц. Немногим меньше продала компания Haval — 11,8 тысячи машин, замкнула тройку марка Chery — 9 тысяч автомобилей. Следом за ней идут — Geely – 6,2 тысячи, и Changan – 5,1 тысячи единиц. Остальные компании не дотянули даже до 3 тысяч продаж.
Наиболее популярной оказалась модель LADA Granta, которую приобрели 11,4 тысячи раз. За ней следует LADA Vesta — 8 тысяч единиц. Среди иномарок лидером оказался кроссовер Haval Jolion — 4,1 тысячи штук.
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