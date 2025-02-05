Китай в топе: Названы самые популярные автомобили у россиян

За январь 2025 года россияне приобрели более 89 тысяч новых легковых автомобилей. Количество продаж стремительно увеличилось на 11% по сравнению с январём 2024-го.

Как сообщает агентство «Автостат», две трети реализованных автомобилей пришлось на пять марок. Лидирующую позицию заняла отечественная LADA, продажи которой составили в январе 27,5 тысячи единиц. Немногим меньше продала компания Haval — 11,8 тысячи машин, замкнула тройку марка Chery — 9 тысяч автомобилей. Следом за ней идут — Geely – 6,2 тысячи, и Changan – 5,1 тысячи единиц. Остальные компании не дотянули даже до 3 тысяч продаж.