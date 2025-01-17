Назван срок службы китайских автомобилей без антикоррозийной обработки

На российском рынке автомобилей за последний пять лет появилось много «китайцев», которые стали альтернативой иномаркам, покинувшим страну. И хотя поставки транспортных средств из Поднебесной растут, активно набирая обороты, среди россиян мнения разнятся. Представители SHOT ПРОВЕРКИ выяснили, как китайские машины переживают русские зимы, а также, чем недовольны владельцы самых распространённых брендов аналогов иномарок.

По данным опроса сотрудников анти-корр центров, проведённого SHOT ПРОВЕРКОЙ, автомобиль из Китая всего за два года может проржаветь насквозь. Причиной тому, предположительно, становится то, что машины ввозят в страну без антикоррозийной обработки. Без неё транспортное средство продержится от двух до пяти лет. А после начнутся жуткие проблемы: по всему кузову начнут появляться очаги ржавчины, машина будет гнить.

В числе самых уязвимых к подобным повреждениям марок оказались JAC, LiXiang, Lifan, Jetour, Dongfeng. Без обработки китайские «ласточки» будут летать всего два года. Автомобили TANK, Great Wall, Haval, Geely, FAW, OMODA, Changan, Exeed, Chery показали результат немного лучше — их срок службы от четырёх до пяти лет.

Срок службы китайских авто. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Всё больше автовладельцев по всей стране жалуются на «цветение» китайских авто — на месте вмятин и повреждений появляется коррозия и ржавчина, хотя машинкам не стукнуло ещё и года.

Виктор из Москвы рассказал, что попал в ДТП на Chery Tiggo 8 летом 2024 года. Вмятина на корпусе через неделю после аварии полностью покрылась рыжиной. Сергей из Сибири тоже пожаловался на качество своего железного коня. В его случае новенький полугодовалый EXEED с пробегом 4500 км начал гнить по всему корпусу. Коррозия не пощадила даже обработанные швы.

Россияне всё чаще сталкиваются с проблемами. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Экс-заведующий кафедрой «Автомобили» Института МАДИ Сергей Матвеев объяснил, что низкий срок эксплуатации связан с тем, что машины из Поднебесной не выдерживают сурового зимнего климата в России. Также сильный удар по состоянию транспорта наносят агрессивные противогололёдные реагенты. Специалист советует всем владельцам «китайцев» не пренебрегать антикоррозийной обработкой кузова. Особое внимание следует обратить на днище и пространство под капотом. В этих местах толщина лакокрасочного покрытия составляет всего 15–40 микрон.