Водителей предупредили о подорожании автомобилей в России

В первые дни января 2025 года на российском автомобильном рынке зафиксировали ощутимое подорожание. Новые машины прибавили в цене 1,5-5%. Это объясняется утильсбором и волатильностью курсов валют. К концу первого полугодия прогнозируют прирост в 10%, пишет «Коммерсант».

«Сейчас переписывание ценников — достаточно массовая история. А главный подстёгивающий фактор — повышение утилизационного сбора, которое продолжает постепенно перекладываться в цену автомобиля», — рассказал Сергей Удалов из «Автостата».

Отмечается, что в стоимость автомобилей ещё не полностью включена индексация утильсбора, произошедшая в октябре 2024 и январе 2025 года. Удалов добавил, что отменяются акции и скидки, а цены изменяются на новый модельный год, и по некоторым моделям рост цен составляет до 4-5%.

«Автостат» прогнозирует рост стоимости новых автомобилей на 10% за первое полугодие. Эксперт Ренат Тюктеев добавляет, что подорожание коснётся всех брендов, но меньше всего затронет марки с высокой локализацией производства в России.