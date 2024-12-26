Стало известно, на сколько ещё подорожает рыба в 2025 году
Эксперт Фомин: Цены на рыбу вырастут от 5% до 20% в 2025 году
Рыба продолжит дорожать в 2025 году: цены могут вырасти от 5% до 20%. Такой прогноз сделал вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
«Рост цен может составить от 5 до 20%. Он зависит от многих факторов», — отметил Фомин в беседе с URA.ru.
Он объяснил, что в первую очередь на стоимость продукции влияют инфляции и курсы валют, во вторую — улов, в третью — политика и экономика, поскольку любой поворот событий на международной арене в конечном итоге отражается на ценах.
Напомним, что в этом году выросли цены на икру и рыбу. Как объяснил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, всё дело в маленьком улове и в том, что россияне стали попросту есть больше морепродуктов. Life.ru уже рассказывал, что из-за подорожания 28% россиян решили отказаться от красной икры на новогоднем столе на этот раз.
Life.ru