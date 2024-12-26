Стало известно, на сколько ещё подорожает рыба в 2025 году

Рыба продолжит дорожать в 2025 году: цены могут вырасти от 5% до 20%. Такой прогноз сделал вице-президент — исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

«Рост цен может составить от 5 до 20%. Он зависит от многих факторов», — отметил Фомин в беседе с URA.ru.