Россияне стали чаще приобретать автомобили класса люкс
«Автостат»: На 14% вырос рынок люксовых автомобилей с пробегом в ноябре
За последний год в России на 14% выросли продажи автомобилей с пробегом люксового сегмента. На ноябрь текущего года рынок составил 193 машины, при этом динамика повышения сохраняется уже пять месяцев.
Как пишет аналитическое агентство «Автостат», по прошествии 11 месяцев 2024-го рынок люксовых автомобилей с пробегом составил 2110 единиц. Это на 4% больше, чем в январе прошлого года. Примечательно, что этой осенью примерно 40% машин класса люкс пришлось на марку Bentley — 84 единицы. Около 34% — Maserati и Rolls-Royce (по 33 единицы). Закрывают рейтинг Lamborghini (31 единицы), Ferrari (8 единиц) и Aston Martin (4 единиц).
Среди моделей люксового сегмента россияне чаще всего выбирали — Bentley Continental GT, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Bentley Continental Flying Spur и Maserati Levante.
Ранее Life.ru рассказал, за сколько сейчас в стране можно приобрести машину. Например, в ноябре текущего года российский авторынок продемонстрировал неожиданную динамику. В этот раз средняя стоимость автомобиля увеличилась на один процент и составила 3,7 миллиона рублей.
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