Россияне стали чаще приобретать автомобили класса люкс

За последний год в России на 14% выросли продажи автомобилей с пробегом люксового сегмента. На ноябрь текущего года рынок составил 193 машины, при этом динамика повышения сохраняется уже пять месяцев.

Как пишет аналитическое агентство «Автостат», по прошествии 11 месяцев 2024-го рынок люксовых автомобилей с пробегом составил 2110 единиц. Это на 4% больше, чем в январе прошлого года. Примечательно, что этой осенью примерно 40% машин класса люкс пришлось на марку Bentley — 84 единицы. Около 34% — Maserati и Rolls-Royce (по 33 единицы). Закрывают рейтинг Lamborghini (31 единицы), Ferrari (8 единиц) и Aston Martin (4 единиц).

Среди моделей люксового сегмента россияне чаще всего выбирали — Bentley Continental GT, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Bentley Continental Flying Spur и Maserati Levante.