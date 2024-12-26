«Распродадут только к весне»: Российские склады трещат от китайских авто

Склады в России переполнены китайскими автомобилями, потому что производители не учли снижение спроса перед Новым годом. Транспортных запасов в размере 200-250 тысяч штук может хватить до апреля 2025 года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

По словам главного редактора журнала «За рулём» Максима Кадакова, многие китайские автоконцерны также не учли рост ключевой ставки. Это тоже стало главным фактором снижения спроса на машины. Кстати, переизбыток в этом году намного больше, что в 2023. Тогда на складах было 175 тысяч автомобилей, рассказал директор «Автостата» Сергей Целиков.

Тех запасов, которые сейчас есть на складах в России может хватить примерно на два месяца, заявил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. Целиков же заявил, что автомобили смогут распродать только к весне, но процесс может и затянуться из-за продолжения импорта и производства.