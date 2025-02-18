В России подорожали самые популярные трёхлетние иномарки

В России на 42% увеличилась стоимость популярных корейских иномарок Kia и Hyundai с 2021 года, средняя цена авто достигла около 1,7 миллиона рублей на конец 2024 — начало 2025 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков «Авто.ру».

«Средняя стоимость Kia Rio и Hyundai Solaris составляла около 1,2 миллиона рублей… сегодня эти же модели 2021 года выпуска, уже с пробегом и, как минимум одним владельцем, в среднем предлагают за 1,7 миллиона в случае Kia и Hyundai» — указано в сообщении.

По словам аналитиков, если учесть изменения в экономике и на автомобильном рынке РФ за прошедшие три года, то сказать, что эти машины не потеряли в цене, будет ошибкой. Эксперты отметили, что покупательская способность россиян в 2021 и 2024—2025 годах разительно отличается.

«Полтора миллиона рублей в 2021 году по покупательской способности ближе к 2,1 миллиона рублей в начале 2025 года», — подытожили аналитики.