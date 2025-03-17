Россияне раскрыли, возвращения какого бренда ждут больше всего

Около 26,7% участников опроса выразили безразличие к возвращению иностранных компаний, при этом 9,8% объяснили свою позицию тем, что приобретают продукцию ушедших брендов через параллельный импорт. В то же время 16,9% респондентов отметили, что не проявляют интереса, так как вовсе не покупают товары этих марок.