Россияне раскрыли, возвращения какого бренда ждут больше всего
Опрос: 42% россиян больше всего ждут возвращения бренда IKEA
Россияне называют IKEA западным брендом, возвращения которого ждут больше всего. Согласно исследованию, проведённому онлайн-платформой Webbankir, 42,3% респондентов отметили именно эту компанию.
«Возвращение зарубежных брендов поддерживают 46,2% россиян, больше всего в РФ ждут возвращения IKEA (42,3%). Четверть россиян (27,2%) выступают против того, чтобы допускать бренды из недружественных стран на рынок РФ, потому что это навредит отечественным компаниям», — говорится в исследовании, передаёт ТАСС.
Около 26,7% участников опроса выразили безразличие к возвращению иностранных компаний, при этом 9,8% объяснили свою позицию тем, что приобретают продукцию ушедших брендов через параллельный импорт. В то же время 16,9% респондентов отметили, что не проявляют интереса, так как вовсе не покупают товары этих марок.
Напомним, ранее появились слухи о возможном возвращении иностранных брендов. Общество разделилось: одни ждут возвращения любимой ZARA, другие считают, что компании, покинувшие рынок, не нужны, так как есть отечественные аналоги. Life.ru узнал, возвращения каких ещё брендов россияне ждут больше всего.
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