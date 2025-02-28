Мошенники начали разводить россиян, обещая возвращение IKEA и ZARA

Как пишет SHOT ПРОВЕРКА, злоумышленники звонят потенциальной жертве, называют себя представителями компании и заявляют, что их любимый бренд возвращается в РФ. Затем они предлагают «восстановить» накопленные бонусы по бонусной карте. Для завершения аферы просят продиктовать СМС-код, чтобы обнаружить вас в клиентской базе. На деле же мошенники получают доступ к вашим «Госуслугам». А дальше всё по старой схеме: ни денег, ни доступа к личным аккаунтам.

Напомним, после начала диалога РФ и США начали появляться слухи о возвращении зарубежных брендов в Россию. И хотя официальных подтверждений пока не было, общество уже поделилось на два лагеря. Одни с нетерпением ждут, когда смогут закупиться в любимой ZARA, а другие, наоборот, считают, что раз уж компания бросила российских покупателей, то и возвращаться ей нечего — своих аналогов полно. Здесь Life.ru узнал, возвращения каких брендов россияне ждут больше всего.