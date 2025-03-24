Названо возможное условие возвращение в РФ западных компаний

Если западные компании не принимали участие в финансировании ВСУ, то им могут разрешить вернуться в Россию. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, ручной подход к этому вопросу является обоснованным, но универсальная планка также необходима.

«Дальше можно дифференцировать в отличии, в том числе, от того, как уходили, от того, как себя вели уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения и так далее», — приводит слова Шохина ТАСС.