Названо возможное условие возвращение в РФ западных компаний
Шохин назвал отсутствие финансирование ВСУ условием возвращения компаний в РФ
Если западные компании не принимали участие в финансировании ВСУ, то им могут разрешить вернуться в Россию. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его словам, ручной подход к этому вопросу является обоснованным, но универсальная планка также необходима.
«Дальше можно дифференцировать в отличии, в том числе, от того, как уходили, от того, как себя вели уйдя, в том числе финансировали ли ВСУ и участвовали ли в производстве боеприпасов напрямую, вооружения и так далее», — приводит слова Шохина ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при возвращении западных брендов приоритет будет у российского бизнеса. Глава государства поручил отслеживать возвращение «хлопнувших дверью» иностранных брендов. В свою очередь зампред СБ РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные бренды «прощупывают почву» в РФ, однако не спешат возвращаться.
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