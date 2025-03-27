В России назвали маловероятным массовое возвращение иностранных IT-компаний

Иностранные IT-компании, скорее всего, массово не вернутся на российский рынок в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт аналитиков из Strategy Partners.

«Массовое возвращение иностранных IT-компаний в Россию маловероятно в ближайшее время. Основными барьерами остаются санкционные ограничения и регуляторные требования», — указано в сообщении.

В отчёте говорится, что даже при изменении политической обстановки иностранным компаниями потребуются значительные ресурсы и время для восстановления операционной деятельности. Это даст отечественным разработчикам дополнительную фору для совершенствования продуктов и укрепления рыночных позиций, а также навязывания серьёзной конкуренции за потребителя.

По словам аналитиков, если зарубежные фирмы вернутся, то перспективы их работы будут зависеть от выбранной стратегии. Как вариант — восстановление официальной поддержки без физического присутствия и значительных инвестиций в локальную инфраструктуру, пояснили специалисты. Кроме того, западным фирмам, которые продолжают работать в РФ, доставят обновлённые решения. Третий, как считают эксперты, наиболее масштабный сценарий предполагает физическое возвращение поставщиков.

В отчёте указано, что риторика ЕС, в отличие от США, только ожесточается. Это существенно снижает вероятность возвращения европейских компаний. Эксперты объяснили, что и сами фирмы не заинтересованы в обходе ограничений своих регуляторов, так как не видят в этом экономической выгоды. В документе говорится, что более 200 иностранных IT-компаний прекратили работу в РФ после введения санкций в 2022 году.