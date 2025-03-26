Мишустин: Иностранным компаниям при возвращении предстоит пройти локализацию

Иностранные компании при возвращении в Россию будут должны выполнить требования по локализации. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Требования должны быть обязательны по локализации и по инвестициям в Россию», — сказал глава правительства в завершении своего выступления в Госдуме с отчётом о работе кабмина за прошлый год.