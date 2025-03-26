Мишустин: Иностранным компаниям при возвращении предстоит пройти локализацию
Иностранные компании при возвращении в Россию будут должны выполнить требования по локализации. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Требования должны быть обязательны по локализации и по инвестициям в Россию», — сказал глава правительства в завершении своего выступления в Госдуме с отчётом о работе кабмина за прошлый год.
При этом Мишустин уточнил, что все решения по возвращению зарубежных предприятий будет принимать специальная комиссия. По его словам, в первую очередь должны учитываться национальные интересы и интересы отечественных предпринимателей.
Ранее было названо возможное условие возвращение в РФ западных компаний. По словам главы РСПП Александра Шохина, ручной подход к этому вопросу является обоснованным, но универсальная планка также необходима. Президент России Владимир Путин недавно отмечал, что при возвращении западных брендов приоритет будет у российского бизнеса. Глава государства поручил отслеживать возвращение «хлопнувших дверью» иностранных брендов. В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные бренды «прощупывают почву» в РФ, однако не спешат возвращаться.
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