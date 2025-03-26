Возвращение «зерновой сделки»: Какую выгоду Россия может извлечь в этот раз Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — об итогах очередного раунда переговоров России и США в Эр-Рияде, параметрах «зерновой сделки». 26 марта, 17:37 Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / CHRISTIAN BRUNA, © Shutterstock / FOTODOM / SB2010 studio

В ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде наконец появились какие-то более или менее конкретные договорённости: Москва и Вашингтон условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы».

Вопрос, надо сказать, весьма и весьма спорный. Речь, по сути, идёт о возобновлении провалившейся «зерновой сделки», которая действовала с лета 2022-го по лето 2023 года. Провалившейся полностью.

Почему ранее провалилась «зерновая сделка»?

Грузовые суда у пролива Босфор. Фото © ТАСС / Khalil Hamra

Сделка была направлена не только на обеспечение безопасности судоходства в Чёрном море, препятствование доставки западного оружия на Украину через порт Одессы, но и на обеспечение возможности вывоза экспортного зерна и удобрений как для Украины, так и для России, традиционно использовавших Чёрное море как одну из основных артерий для доставки в страны Африки, Европы и Азии. С началом СВО это оказалось затруднительным по причине ведущихся, в том числе в черноморской акватории, боевых действий. Для России всё осложнялось ещё и санкциями, которые не позволяли страховать суда, запрещали их заход в порты, контролируемые странами Запада, препятствовали совершению финансовых трансакций и т.д.

«Черноморская инициатива» подразумевала, что Россия не будет наносить удары по судам, идущим на Украину, снимет блокаду украинских портов, в обмен на это Запад должен был снять ограничения на вывоз нашего зерна и удобрений, в первую очередь это касалось вычёркивания из санкционного списка Россельхозбанка и переподключения его к системе SWIFT, снятия санкций, не позволяющих поставлять в Россию сельхозтехнику и комплектующие, разблокирования для российских судов всех портов.

Что касается обеспечения неиспользования коммерческих судов для доставки оружия на Украину — то эти обязательства взяла на себя турецкая сторона, ставшая одним из четырёх (наравне с Россией, Украиной и ООН) подписантов сделки и, по сути, её главным выгодоприобретателем.

На практике же получилось так, что Запад как использовал Чёрное море для доставки оружия зерновозами, так и продолжил.

Что касается снятия ограничений, то этого не произошло — Запад просто умыл руки, мол, это не мы решаем, мы не можем ни на кого давить, и вообще, мы ничего не подписывали.

В итоге терпение Москвы лопнуло, и через год Россия вышла из сделки. Но всё это время наши «партнёры» неоднократно пытались навязать нам её восстановление.

Возрождение инициативы. Но в какой форме?

Понятно, что пока Белый дом занимал Джо Байден, это было просто невозможно. Однако с приходом к власти Дональда Трампа и его команды, которая сразу взяла курс на кардинальное изменение отношений с Россией и урегулирование украинского конфликта, ситуация изменилась.

Министр иностранных дел России Лавров в Эр-Рияде. Фото © Gettyimages / Anadolu

С самого начала было ясно, что встреча в Эр-Рияде 24 марта — это скорее технические консультации, чем переговоры. И изначально была ясна их основная тематика — «Черноморская инициатива».

То, что именно её в качестве приоритета обсуждали в Эр-Рияде, подтвердил в интервью Первому каналу министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он изложил и позицию России: мы выступаем за возобновление «Черноморской инициативы» в более приемлемой для всех форме.

В какой именно форме — он не уточнил. Стоит отметить, что переговоры длились 12 часов, после чего стороны должны были выступить с совместным заявлением. Но этого не произошло. Лишь на следующий день Вашингтон выпустил пресс-релиз.

В нём говорится, что:

— США и Россия договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Чёрном море.

— США окажут содействие в восстановлении доступа России к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, в снижении затрат на морское страхование, а также в улучшении доступа к портам и платёжным системам для проведения таких операций.

— США и Россия договорились разработать меры по реализации соглашения президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины.

И всё. Вопросов больше, чем ответов. Как это будет работать? Кто будет следить за реализацией? Кто за неё отвечает? Что значит «Штаты окажут содействие» — что за размытая, по сути, ни к чему не обязывающая формулировка?

Условия России

Отгрузка зерна на пшеничном поле. Фото © ТАСС / Николай Гынгазов

Чуть позже свой вариант итогов встречи экспертных групп России и США (подчеркну, так и сказано: встречи экспертных групп, а не переговоров, что важно для понимания их статуса) изложила Москва:

— Российская и американская стороны условились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы», включающей обеспечение в Чёрном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путём досмотра таких судов.

— США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платёжным системам для проведения таких трансакций.

А теперь главное — примечание!

Пункты 1 и 2 вступают в силу после:

— снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

— снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;

— снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортёров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;

— снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;

— снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.

А что Киев?

Наверное, у многих возникнет вопрос: почему так долго тянули с релизом? Почему американцы выступили первыми, но ограничились общими словами безо всякой конкретики?

Всё очень просто — обратите внимание: нигде не упоминается слово «Украина». А тем более — механизмы, позволяющие заставить её выполнять соглашения.

Банально, потому что всё описанное — пока просто набор благих пожеланий, на пути реализации которых лежит одно труднопреодолимое препятствие — киевский режим. Мир увидел его договороспособность на днях, когда он демонстративно продолжил удары по российской энергоинфраструктуре после того, как президенты РФ и США согласовали мораторий на подобные атаки. И американцы увидели, и, очевидно, просто не знают пока, что с этим делать. Высказать набор пожеланий-то можно, можно их согласовать с Россией, но как заставить Украину их придерживаться — вопрос, на который у Вашингтона, судя по всему, ответа нет.

Потому и медлили с заявлением, ибо заявлять пока не о чем. Другой вопрос, что для Дональда Трампа очень важно продемонстрировать хоть какой-то быстрый результат, отчитаться о том, что его усилия не прошли даром, — потому и выпустили релиз после долгих раздумий, решив, что это лучше, чем гробовое молчание.

Российская сторона, очевидно, ждала заявления Вашингтона и, по сути, ответила на него, объявив во всеуслышание о своих условиях — более чем конкретных. Во всяком случае — в плане разблокировки возможностей экспорта российских зерна и удобрений.

А ведь это мы ещё не озвучивали условия по контролю за неиспользованием гражданских судов для доставки оружия. Не факт, что переговорщики даже за 12 часов вообще дошли до этого пункта.

Если перемирия на море не будет — дальше и говорить не о чем

Да, ещё один важный момент, который американцы почему-то не упомянули. В российском пресс-релизе говорится, что стороны согласились разработать меры по реализации договорённостей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, с возможностью продления и выхода из договорённости в случае её несоблюдения одной из сторон.

Почему американцы это не упомянули? Может, потому, что не знают, как заставить Киев следовать запрету, который он уже нарушает?

Для России тут важный момент. Из предложения полного перемирия, выгодного «партии мира» для навязывания нам очередного «Минска», которое мы вынуждены были бы отклонить, что спровоцировало бы обвинения в нежелании мира, мы «вырвали» перемирие на море в качестве отправной точки урегулирования, не позволив навязать нам перемирие в воздухе, что лишило бы ВС РФ ключевого преимущества.

Ведь, по сути, остановка боевых действий на море скорее выгодна России, ибо почти всё, что можно было уничтожить у Украины, — уничтожено, а вот её удары по нашим кораблям, по Крымскому мосту и т.д. — весьма неприятны. Чего не скажешь об отказе от использования авиации, ракет и беспилотников, который выгоден только Киеву.

И второе: мораторий на удары по энергетике теперь вшит в общее соглашение, а значит, если оно таки заработает — Киеву будет сложнее его нарушить.

Ключевые слова — «если заработает». Уже в этом есть большие сомнения, и, судя по настрою американской администрации, она это прекрасно понимает.

О дате нового раунда пока не объявлено. И вряд ли он пройдёт в самое ближайшее время. Пока надо думать, как реализовать то, о чём уже договорились. Впрочем, сегодня это проблемы американцев…

Авторы Дмитрий Родионов