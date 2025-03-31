Шесть стран Европы захотели ввести новые санкции против РФ
Шесть стран Европы заявили о готовности ввести новые санкции против России
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Великобритания, Германия, Испания, Италия, Польша и Франция выразили готовность ввести новые санкции против России из-за конфликта на Украине. Об этом сообщается в совместном заявлении глав МИД шести стран и главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Каи Каллас по итогам встречи в Мадриде.
В опубликованном документе содержится призыв к РФ «продемонстрировать серьёзную приверженность» урегулированию кризиса, а ещё «немедленно прекратить огонь на равных условиях». Страны готовы оказать большее давлению на Москву, включая принятие новых санкций. Кроме того, участники встречи выступили за то, чтобы активы РФ оставались замороженными до прекращения конфликта на территории Незалежной.
А ранее Life.ru писал, что Европа занялась подготовкой 17-го пакета санкций против России. Решение по новому пакету ограничений будет приниматься с учётом развития переговоров США, РФ и Украины.