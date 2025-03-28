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Регион
28 марта, 12:13

Кремль уличил Европу в желании воевать до последнего украинца

Песков: ЕС не желает мира на Украине, так как отказывается снимать санкции с РФ

Страны Европы не желают мира на Украине, так как не хотят снимать с России санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию Евросоюза по зерновой сделке.

«Неотъемлемой частью Черноморской инициативы является снятие санкций с нашего банкового учреждения, которое занимается расчётами, связанными с сельхозпродукцией. Суть этих ограничений предельно ясна», — сказал Песков на брифинге.

Он добавил, что нежелание ЕС снимать санкции равнозначно нежеланию мира на Украине. Брюссель не хочет идти в унисон с Москвой и Вашингтоном, отметил Песков.

Напомним, что 24 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры России и США. Встреча продлилась более 12 часов. По итогам разговора в Кремле сообщили, что сторонам удалось достигнуть консенсуса по реализации Черноморской инициативы, которая направлена на обеспечение безопасности хода судов и предотвращения применения силовых методов в акватории Чёрного моря. Одним из требований стало снятие санкций с Россельхозбанка и подключение ряда российских организаций к SWIFT. Однако ЕС отказался снимать ограничения с российской финансовой организации.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александр Юнашев
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