Страны Европы не желают мира на Украине, так как не хотят снимать с России санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя позицию Евросоюза по зерновой сделке.

«Неотъемлемой частью Черноморской инициативы является снятие санкций с нашего банкового учреждения, которое занимается расчётами, связанными с сельхозпродукцией. Суть этих ограничений предельно ясна», — сказал Песков на брифинге.

Он добавил, что нежелание ЕС снимать санкции равнозначно нежеланию мира на Украине. Брюссель не хочет идти в унисон с Москвой и Вашингтоном, отметил Песков.