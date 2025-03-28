Рубио: Вашингтон проанализирует позицию Москвы по отмене санкций

Администрация США проанализируют позицию РФ по поводу отмены антироссийских санкций в контексте украинского урегулирования. Дальнейшие шаги определит президент страны Дональд Трамп, заявил государственный секретарь Марко Рубио.

По его словам, сотрудники администрации проведут совещание с американскими переговорщиками.

«Мы проанализируем вопросы, которые они [представители РФ] затронули, разберёмся, о чем именно идет речь», — заявил Рубио журналистам.

Он добавил, что речь идёт, в том числе, о некоторых не американских санкциях. При этом Рубио отказался комментировать заявления представителей стран Европы о том, что время снятия ограничений с России ещё не пришло. Также глава Госдепа отказался поддержать мнение, что Москва якобы затягивает переговоры.

«Я не готов вынести суждение об этом. Они встречаются с нами. Они говорят с нами. Они выступают с предложениями. Они соглашаются на прекращение огня, но с условиями, которые нам нужно проанализировать», — сказал Рубио.