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Регион
28 марта, 08:17

Рубио: Вашингтон проанализирует позицию Москвы по отмене санкций

Обложка © ТАСС / АР / Nathan Howard

Обложка © ТАСС / АР / Nathan Howard

Администрация США проанализируют позицию РФ по поводу отмены антироссийских санкций в контексте украинского урегулирования. Дальнейшие шаги определит президент страны Дональд Трамп, заявил государственный секретарь Марко Рубио.

По его словам, сотрудники администрации проведут совещание с американскими переговорщиками.

«Мы проанализируем вопросы, которые они [представители РФ] затронули, разберёмся, о чем именно идет речь», — заявил Рубио журналистам.

Он добавил, что речь идёт, в том числе, о некоторых не американских санкциях. При этом Рубио отказался комментировать заявления представителей стран Европы о том, что время снятия ограничений с России ещё не пришло. Также глава Госдепа отказался поддержать мнение, что Москва якобы затягивает переговоры.

«Я не готов вынести суждение об этом. Они встречаются с нами. Они говорят с нами. Они выступают с предложениями. Они соглашаются на прекращение огня, но с условиями, которые нам нужно проанализировать», — сказал Рубио.

Он добавил, что переговоры на более высоком уровне состоятся, по-видимому, когда будет достигнут дополнительный прогресс на экспертном.

МИД РФ ждёт снятия некоторых санкций США
МИД РФ ждёт снятия некоторых санкций США

Напомним, РФ и США во время переговоров 24 марта достигли соглашения по реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в водах Чёрного моря. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать Москве в восстановлении экспорта российских сельскохозяйственных товаров и удобрений, а также помочь российским банкам вернуться в международные платёжные системы.

Никита Никонов
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