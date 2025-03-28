Европа занялась подготовкой 17-го пакета санкций против России
EU Observer узнал о начале подготовки 17-го пакета санкций против России
Европейские власти начали подготовку 17-го пакета антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет EU Observer со ссылкой на дипломатов из ЕС.
По их словам, сейчас в Евросоюзе ожидают предложения по ограничениям от Еврокомиссии (ЕК), их могут представить в начале лета. Один из инсайдеров заметил, что решение по новому пакету санкций будет приниматься с учётом развития переговоров США, России и Украины.
Напомним, РФ и США во время переговоров Эр-Рияде 24 марта достигли соглашения по реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать Москве в восстановлении экспорта российских сельскохозяйственных товаров и удобрений, а также помочь российским банкам вернуться в международные платёжные системы.
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