Европа занялась подготовкой 17-го пакета санкций против России

Европейские власти начали подготовку 17-го пакета антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет EU Observer со ссылкой на дипломатов из ЕС.

По их словам, сейчас в Евросоюзе ожидают предложения по ограничениям от Еврокомиссии (ЕК), их могут представить в начале лета. Один из инсайдеров заметил, что решение по новому пакету санкций будет приниматься с учётом развития переговоров США, России и Украины.