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Регион
28 марта, 08:36

Европа занялась подготовкой 17-го пакета санкций против России

EU Observer узнал о начале подготовки 17-го пакета санкций против России

Европейские власти начали подготовку 17-го пакета антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине. Об этом пишет EU Observer со ссылкой на дипломатов из ЕС.

По их словам, сейчас в Евросоюзе ожидают предложения по ограничениям от Еврокомиссии (ЕК), их могут представить в начале лета. Один из инсайдеров заметил, что решение по новому пакету санкций будет приниматься с учётом развития переговоров США, России и Украины.

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Напомним, РФ и США во время переговоров Эр-Рияде 24 марта достигли соглашения по реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать Москве в восстановлении экспорта российских сельскохозяйственных товаров и удобрений, а также помочь российским банкам вернуться в международные платёжные системы.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Андрей Бражников
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