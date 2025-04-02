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2 апреля, 10:47

«Ручейки начинают заходить»: Минфин сообщил о притоке «ковбойских денег» в Россию

Минфин РФ сообщил о притоке «ковбойских денег» от зарубежных хедж-фондов

В последнее время в Россию начали поступать ограниченные суммы средств, которые принято называть «ковбойскими деньгами». Эти средства поступают от зарубежных хедж-фондов, о чём сообщил журналистам замминистра финансов РФ Иван Чебесков в кулуарах форума «Стратегическая сессия финансового рынка».

По его словам, в РФ поступают средства от иностранных инвесторов, которые проходят через финансовые системы стран, поддерживающих дружественные отношения с Москвой. Эти инвесторы, часто представленные хедж-фондами, стремятся получить максимальную прибыль, учитывая уровень риска. На данный момент, объёмы этих инвестиций, по оценке Чебескова, незначительны

«Это видно из динамики цен на ОФЗ и динамики курса рубля, что какие-то такие ручейки потихонечку начинают заходить», — сказал он.

Замминистра финансов добавил, что на данный момент сложно определить общий объем привлеченных инвестиций от таких инвесторов.

Глава РФПИ рассказал об очереди в Россию из мировых брендов
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Ранее несколько крупных корейских компаний изъявили желание вернуться на российский рынок. В их числе оказались Hyundai Motor, Samsung и LG. Представители фирм пристально следят за ситуацией с санкциями и украинским конфликтом — если всё стабилизируется, они готовы восстановить сотрудничество.

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Shutterstock / FOTODOM / Ultraskrip

Мария Любицкая
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