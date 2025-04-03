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2 апреля, 22:06

США впервые проигнорируют важнейший военный саммит по Украине

DN: Глава Пентагона Хегсет пропустит саммит по координации помощи Украине

Министр обороны США Пит Хегсет пропустит предстоящую встречу международной коалиции по оказанию военной помощи Украине, которая состоится в Брюсселе уже 11 апреля. Пентагон не отправит на саммит в формате «Рамштайн» даже других высокопоставленных представителей МО, пишет Defence News.

«Хегсет не присоединится к ним лично и, как ожидается, не присоединится к ним виртуально», — говорится в статье.

По данным агентства, это первый случай, когда подобная встреча с участием более 50 западных стран состоится без главы Пентагона. Отсутствие Хегсета станет ещё одним сигналом для Европы о том, что администрацию Дональда Трампа всё меньше интересует украинский вопрос.

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Ранее в Польше заявили, что Вашингтон не консультировался с участниками НАТО перед приостановкой поставок вооружения Киеву. Ситуация «очень серьёзная», встревожились в Варшаве.

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X / Secretary of Defense Pete Hegseth

Тимур Хингеев
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