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2 апреля, 18:41

США не видят перспектив перемирия на Украине к Пасхе

Telegraph: В США считают, что не смогут установить мир на Украине к Пасхе

В окружении президента США Дональда Трампа пессимистично оценивают возможность завершения конфликта на Украине к Пасхе, то есть к 20 апреля. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

«Представители Белого дома признали, что Трампу не удастся добиться прекращения огня в Украине к Пасхе», — говорится в публикации.

Журналисты издания считают, что отсутствие прогресса в мирных переговорах повредит репутации американского лидера.

Накануне Белый дом заявил о раздражении Трампа из-за РФ и Украины. В американских СМИ в последнее время широко распространились слухи о недовольстве американского лидера Владимиром Путиным. Сообщается, что причиной послужили высказывания президента РФ о Зеленском и Украине. В связи с этим сегодня Минфин США ввёл новые антироссийские санкции.

Под угрозой $300 млрд активов: Спецпосланник Трампа высказался о новых антироссийских санкциях США
Под угрозой $300 млрд активов: Спецпосланник Трампа высказался о новых антироссийских санкциях США
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Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Наталья Демьянова
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