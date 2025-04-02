США не видят перспектив перемирия на Украине к Пасхе
Telegraph: В США считают, что не смогут установить мир на Украине к Пасхе
В окружении президента США Дональда Трампа пессимистично оценивают возможность завершения конфликта на Украине к Пасхе, то есть к 20 апреля. Об этом сообщает британское издание Telegraph.
«Представители Белого дома признали, что Трампу не удастся добиться прекращения огня в Украине к Пасхе», — говорится в публикации.
Журналисты издания считают, что отсутствие прогресса в мирных переговорах повредит репутации американского лидера.
Накануне Белый дом заявил о раздражении Трампа из-за РФ и Украины. В американских СМИ в последнее время широко распространились слухи о недовольстве американского лидера Владимиром Путиным. Сообщается, что причиной послужили высказывания президента РФ о Зеленском и Украине. В связи с этим сегодня Минфин США ввёл новые антироссийские санкции.
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