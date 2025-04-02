США не видят перспектив перемирия на Украине к Пасхе

В окружении президента США Дональда Трампа пессимистично оценивают возможность завершения конфликта на Украине к Пасхе, то есть к 20 апреля. Об этом сообщает британское издание Telegraph.

«Представители Белого дома признали, что Трампу не удастся добиться прекращения огня в Украине к Пасхе», — говорится в публикации.

Журналисты издания считают, что отсутствие прогресса в мирных переговорах повредит репутации американского лидера.