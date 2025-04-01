Белый дом заявил о раздражении Трампа из-за РФ и Украины
Белый дом: Трамп испытывает раздражение РФ и Украиной в связи с переговорами
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, президент США Дональд Трамп испытывает недовольство как Россией, так и Украиной в связи с текущими переговорами. Её слова приводит агентство Reuters.
«Трамп раздражён обеими сторонами конфликта на Украине», — сказала представитель Белого дома.
Левитт также отметила, что Трамп проявляет искренний интерес к разрешению конфликта и лично участвует в мирных переговорах. Она сообщила, что США поддерживают активный диалог с представителями обеих сторон — России и Украины.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о планах Москвы и Вашингтона провести очередную встречу экспертов, подобную той, что прошла в Стамбуле в конце зимы. Он подчеркнул, что для достижения прогресса в переговорах, в том числе для возобновления «зерновой сделки», необходимы не только слова, но и реальные действия.
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