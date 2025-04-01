Белый дом заявил о раздражении Трампа из-за РФ и Украины

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, президент США Дональд Трамп испытывает недовольство как Россией, так и Украиной в связи с текущими переговорами. Её слова приводит агентство Reuters.

«Трамп раздражён обеими сторонами конфликта на Украине», — сказала представитель Белого дома.

Левитт также отметила, что Трамп проявляет искренний интерес к разрешению конфликта и лично участвует в мирных переговорах. Она сообщила, что США поддерживают активный диалог с представителями обеих сторон — России и Украины.