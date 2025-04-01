Лавров анонсировал новый раунд переговоров России и США
Лавров: Готовится вторая встреча представителей России и США
Министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал вторую встречу представителей РФ и США. Глава МИД отметил, что наблюдает наметившийся прогресс.
Лавров анонсировал новый раунд переговоров России и США. Видео © Telegram / Zvezdanews
«Готовится вторая встреча. Тем временем идут контакты по телефону, по видеоконференцсвязи. Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнёров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах друг друга», — отметил Лавров в разговоре с журналистами.
Напомним, 24 марта состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде. Встреча длилась более 12 часов. Позже Кремль обнародовал заявление по итогам переговоров. Там, в частности, подчеркнули, что Москва и Вашингтон достигли соглашения по реализации Черноморской инициативы, направленной на обеспечение безопасности судоходства и недопущение применения силы в водах Чёрного моря.
Life.ru