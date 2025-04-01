Лавров анонсировал новый раунд переговоров России и США

«Готовится вторая встреча. Тем временем идут контакты по телефону, по видеоконференцсвязи. Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнёров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах друг друга», — отметил Лавров в разговоре с журналистами.