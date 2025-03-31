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Регион
31 марта, 00:04

Россия и США начали переговоры по проектам в сфере добычи редкоземельных металлов

Дмитриев: Россия и США начали дискуссии по редкоземельным металлам

Россия и США начали переговоры о совместных проектах в области добычи редкоземельных металлов. Об этом сообщил «Известиям» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, уже есть компании, заинтересованные в подобных инициативах.

«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России», — сказал Дмитриев.

Стало известно, где находятся залежи редкоземельных металлов в России
Стало известно, где находятся залежи редкоземельных металлов в России

Напомним, в конце февраля президент РФ Владимир Путин заявил о готовности российского руководства возобновить поставки алюминия на рынок США. Кроме того, он готов предложить сотрудничество в области разработки редкоземельных металлов, в том числе на территории Донбасса и Новороссии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Тимур Хингеев
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