Россия и США начали переговоры по проектам в сфере добычи редкоземельных металлов

Россия и США начали переговоры о совместных проектах в области добычи редкоземельных металлов. Об этом сообщил «Известиям» глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его словам, уже есть компании, заинтересованные в подобных инициативах.

«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России», — сказал Дмитриев.