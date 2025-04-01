Не только жесты доброй воли: Политолог объяснил, чего Трамп хочет от РФ в вопросе Украины

Президент США Дональд Трамп ожидает те или иные уступки от Москвы для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Конечно, ему нужны какие-либо уступки, чтобы РФ пошла на перемирие с Украиной. Вполне возможно жест доброй воли. Чтобы в результате этих жестов доброй воли возникло перемирие, но также вполне возможно, что и от украинской стороны он этого ждёт, поэтому нюансов и деталей множество», — подчеркнул эксперт в беседе с РИА «Новости».

Блохин уточнил, что РФ и Украина не готовы к компромиссам, а Киев и вовсе показывает своё нежелание вести мирные переговоры. По его словам, все действия властей Незалежной основаны на том, чтобы саботировать переговорный процесс. Политолог добавил, что президент США ждёт от российской стороны уступок, и их может быть великое множество: ресурсы, территории или жесты доброй воли.

Собеседник агентства отметил, что Трамп находится в непростом положении. Ему нужно показать жёсткость в отношении к РФ, так как и республиканцы, и демократы остались «ястребами» по отношению к нашей стране. Кроме того, главе Белого дома нужно как-то выйти из украинского кризиса, сохранив при этом лицо, объяснил Блохин.

«Прибыль может исчисляться не только в количестве долларов, но и в политическом престиже. Я думаю, что Трамп намерен получить эту прибыль хотя бы исчисляемую в политическом престиже. По крайней мере, он будет пытаться это сделать», — подытожил американист.