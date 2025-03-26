Третьего не дано: Трампа поставили перед выбором из-за Украины
Bloomberg: Трампу придётся либо оказывать давление на РФ, либо идти на уступки
Президент США Дональд Трамп будет вынужден либо начать оказывать давление на Россию, либо пойти на существенные уступки Москве для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на европейские источники.
«Американскому лидеру придётся сделать выбор: он может начать оказывать давление на Москву или пойти на существенные уступки [президенту России Владимиру] Путину, чтобы уложиться в установленный им самим срок прекращения боевых действий на Украине», — указано в статье.
Авторы материала пояснили, что обещание американского лидера скорее добиться урегулирования кризиса на Украине является признаком его «мастерства как переговорщика». Тем не менее его собственные слова в таком случае «могут сыграть против него», пишет агентство.
А ранее Life.ru писал, что американский президент намерен урегулировать конфликт на Украине раз и навсегда. В Белом доме отмечали, что республиканец решительно намерен положить конец этому кризису. А вот на Украине считают, что Вашингтон хочет занять нейтралитет на переговорах с Москвой и Киевом. По словам Владимира Зеленского, американская сторона не принимает сторону Украины.
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