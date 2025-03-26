Третьего не дано: Трампа поставили перед выбором из-за Украины

Президент США Дональд Трамп будет вынужден либо начать оказывать давление на Россию, либо пойти на существенные уступки Москве для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на европейские источники.

«Американскому лидеру придётся сделать выбор: он может начать оказывать давление на Москву или пойти на существенные уступки [президенту России Владимиру] Путину, чтобы уложиться в установленный им самим срок прекращения боевых действий на Украине», — указано в статье.

Авторы материала пояснили, что обещание американского лидера скорее добиться урегулирования кризиса на Украине является признаком его «мастерства как переговорщика». Тем не менее его собственные слова в таком случае «могут сыграть против него», пишет агентство.