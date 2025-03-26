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26 марта, 07:17

«Они не с нами»: Зеленский заявил о желании США оставаться «посередине» между Украиной и РФ

Зеленский: CША хотят занять нейтралитет на переговорах с Россией и Украиной

Киев обращался к Соединённым Штатам с просьбой занять хотя бы нейтральную позицию, если они не намерены принимать сторону Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Time.

«Они не с нами. В целом, я не думаю, что американская команда скрывала тот факт, что они хотят быть посредниками, а не стоять на стороне одной из сторон», — заявил Зеленский.

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Несмотря на заявления украинской стороны, США не спешат занимать и сторону России в развернувшемся конфликте. Ранее Life.ru сообщал, что США продолжают поставки военной помощи Украине после ранее введенной в марте паузы. В частности, стало известно, что американский лидер Дональд Трамп ответил на просьбу Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО. Кроме того, Запад поставил Украине ещё несколько американских истребителей F-16. Каких-либо подробностей, в том числе о количестве самолётов, Владимир Зеленский раскрывать не стал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Мария Любицкая
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