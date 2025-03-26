«Они не с нами»: Зеленский заявил о желании США оставаться «посередине» между Украиной и РФ

Киев обращался к Соединённым Штатам с просьбой занять хотя бы нейтральную позицию, если они не намерены принимать сторону Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Time.

«Они не с нами. В целом, я не думаю, что американская команда скрывала тот факт, что они хотят быть посредниками, а не стоять на стороне одной из сторон», — заявил Зеленский.