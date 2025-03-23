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Регион
23 марта, 10:28

США не спешат выполнять требование Москвы об остановке поставок оружия Киеву ради перемирия

Bloomberg: США пока не ограничили поставки оружия Киеву при подготовке перемирия

Вашингтон не принимал решения об ограничении поставок оружия Киеву в процессе подготовки к перемирию с Москвой. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники.

«Белый дом, который в начале этого месяца ненадолго приостановил жизненно важные поставки оружия, чтобы оказать давление на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения», — сказано в материале.

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В том же материале Bloomberg говорится, что Вашингтон рассчитывает добиться перемирия между сторонами конфликта на Украине до 20 апреля. Правда, там есть оговорка: сроки могут измениться, если в ходе переговоров не получится добиться важных компромиссов.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Юрий Лысенко
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