США не спешат выполнять требование Москвы об остановке поставок оружия Киеву ради перемирия

Вашингтон не принимал решения об ограничении поставок оружия Киеву в процессе подготовки к перемирию с Москвой. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники.

«Белый дом, который в начале этого месяца ненадолго приостановил жизненно важные поставки оружия, чтобы оказать давление на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения», — сказано в материале.