США не спешат выполнять требование Москвы об остановке поставок оружия Киеву ради перемирия
Bloomberg: США пока не ограничили поставки оружия Киеву при подготовке перемирия
Вашингтон не принимал решения об ограничении поставок оружия Киеву в процессе подготовки к перемирию с Москвой. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники.
«Белый дом, который в начале этого месяца ненадолго приостановил жизненно важные поставки оружия, чтобы оказать давление на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения», — сказано в материале.
В том же материале Bloomberg говорится, что Вашингтон рассчитывает добиться перемирия между сторонами конфликта на Украине до 20 апреля. Правда, там есть оговорка: сроки могут измениться, если в ходе переговоров не получится добиться важных компромиссов.
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