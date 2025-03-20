Захарова отреагировала на возобновление США помощи Киеву

Поставки американских вооружений ВСУ противоречат заявлениям Вашингтона о стремлении к дипломатическому разрешению конфликта в Украине. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это идёт вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования», — отметила Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что те, кто действительно хочет мира на Украине, должны выступать за быстрое прекращение милитаризации «террористической группы» в лице украинских властей.