Захарова отреагировала на возобновление США помощи Киеву
Захарова: Поставки оружия Киеву идут вразрез с заявлениями США о мире
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Поставки американских вооружений ВСУ противоречат заявлениям Вашингтона о стремлении к дипломатическому разрешению конфликта в Украине. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это идёт вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования», — отметила Захарова на брифинге в четверг.
Она подчеркнула, что те, кто действительно хочет мира на Украине, должны выступать за быстрое прекращение милитаризации «террористической группы» в лице украинских властей.
Во вторник Пентагон сообщил РИА «Новости», что США продолжают поставки военной помощи Украине после ранее введенной в марте паузы. В частности, стало известно, что американский лидер Дональд Трамп ответил на просьбу Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО. Кроме того, Запад поставил Украине ещё несколько американских истребителей F-16. Каких-либо подробностей, в том числе о количестве самолётов, Владимир Зеленский раскрывать не стал.