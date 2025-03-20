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20 марта, 15:41

Захарова отреагировала на возобновление США помощи Киеву

Захарова: Поставки оружия Киеву идут вразрез с заявлениями США о мире

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov

Поставки американских вооружений ВСУ противоречат заявлениям Вашингтона о стремлении к дипломатическому разрешению конфликта в Украине. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это идёт вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло политико-дипломатического урегулирования», — отметила Захарова на брифинге в четверг.

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Она подчеркнула, что те, кто действительно хочет мира на Украине, должны выступать за быстрое прекращение милитаризации «террористической группы» в лице украинских властей.

Во вторник Пентагон сообщил РИА «Новости», что США продолжают поставки военной помощи Украине после ранее введенной в марте паузы. В частности, стало известно, что американский лидер Дональд Трамп ответил на просьбу Владимира Зеленского о поставках дополнительных средств ПВО. Кроме того, Запад поставил Украине ещё несколько американских истребителей F-16. Каких-либо подробностей, в том числе о количестве самолётов, Владимир Зеленский раскрывать не стал.

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Марина Фещенко
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