Зеленский: Украина получила дополнительные F-16, сколько — не скажу

Запад поставил Украине ещё несколько американских истребителей F-16. Об этом заявил Владимир Зеленский.

«Дополнительные F-16 прилетели на Украину, это хорошая новость», — сказал он на брифинге в формате онлайн.

Каких-либо подробностей, в том числе о количестве самолётов, Зеленский раскрывать не стал.