Зеленский: Украина получила дополнительные F-16, сколько — не скажу
Запад поставил Украине ещё несколько американских истребителей F-16. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Дополнительные F-16 прилетели на Украину, это хорошая новость», — сказал он на брифинге в формате онлайн.
Каких-либо подробностей, в том числе о количестве самолётов, Зеленский раскрывать не стал.
«Сколько — не скажу», — заявил он.
Напомним, буквально на днях российская ПВО сбила F-16 над Сумской областью. За день до этого истребитель сняли на видео, когда он низко пролетал над жилыми домами. Руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат 11 марта отмечал, что F-16 проигрывают российским Су-35.
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