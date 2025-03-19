Российская ПВО сбила истребитель F-16 в небе над Сумской областью
SHOT: Самолёт ВСУ F-16 сбит силами ПВО Белгородской области
Белгородские средства противовоздушной обороны сбили истребитель ВСУ F-16. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, американский самолёт был ликвидирован ракетой С-400 в небе над Сумской областью.
Накануне, 18 марта, ВСУ провели пять атак на Белгородскую область. В этом было задействовано до 200 украинских солдат и 29 единиц техники. По данным Минобороны, целью этих действий было создать негативный фон вокруг переговоров между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Кроме того, сегодня ВСУ вновь предприняли попытку прорваться в Белгородскую область.
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