Тандем истребитель — ПВО: Стала известна необычная деталь в истории с уничтожением F-16 ВСУ
«Повёрнутые на войне»: F-16 ВСУ был сбит благодаря тандему истребитель — ПВО
Российские военные смогли уничтожить украинский F-16 в небе над Сумской областью благодаря тандему истребитель — расчёт ПВО. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Повёрнутые на войне».
«Тандем истребитель — расчёт ПВО сделал своё тяжёлое дело на отлично», — говорится в посте.
Автор Telegram-канала Fighterbomber добавил, что российский самолёт мог «подсвечивать» воздушную цель для ракеты зенитно-ракетного комплекса.
Об уничтожении истребителя ВСУ американского производства стало известно 19 марта. За день до поражения F-16 был замечен над Сумами.
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