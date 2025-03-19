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Регион
19 марта, 20:34

Тандем истребитель — ПВО: Стала известна необычная деталь в истории с уничтожением F-16 ВСУ

«Повёрнутые на войне»: F-16 ВСУ был сбит благодаря тандему истребитель — ПВО

Российские военные смогли уничтожить украинский F-16 в небе над Сумской областью благодаря тандему истребитель — расчёт ПВО. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Повёрнутые на войне».

«Тандем истребитель — расчёт ПВО сделал своё тяжёлое дело на отлично», — говорится в посте.

Автор Telegram-канала Fighterbomber добавил, что российский самолёт мог «подсвечивать» воздушную цель для ракеты зенитно-ракетного комплекса.

Истребитель МиГ-29 ВСУ пал в воздушном бою с российскими силами
Истребитель МиГ-29 ВСУ пал в воздушном бою с российскими силами

Об уничтожении истребителя ВСУ американского производства стало известно 19 марта. За день до поражения F-16 был замечен над Сумами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Albert Beukhof

Антон Голыбин
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