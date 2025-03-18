В Сумах сняли летящий над жилыми домами истребитель F-16, переданный ВСУ Западом
«РВ»: Над Сумами заметили летящий на небольшой высоте истребитель F-16 ВСУ
Днём 18 марта в Сумах были замечены американские истребители F-16 ВСУ. Кадры, снятые местными жителями, публикует телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Над Сумами пролетел на небольшой высоте истребитель F-16 ВСУ. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
«Враг публикует кадры полёта F-16 на малой высоте над Сумами», — указано в сообщении.
Военкоры предположили, что украинские военные пытаются применять истребители ближе к линии фронта. На опубликованных кадрах видно, как самолёт пролетает над жилыми домами и удаляется в сторону леса.
Life.ru писал, что ВСУ не питают больших надежд относительно истребителей F-16, их в арсенале Украины остаётся всё меньше и меньше, так как президент США Дональд Трамп ранее временно остановил поставки важных компонентов для радарных систем помех самолётов. Но ВСУ понимают, что на данном этапе военных действий терять им нечего, поэтому готовы «отправить в топку» любую технику. По словам военных экспертов, украинские солдаты не жалеют даже ценные истребители.
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