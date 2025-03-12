На Украине разуверились в способности истребителей F-16 изменить ход конфликта

Надежды украинских военно-воздушных сил на то, что американские истребители F-16 переломят ход военного конфликта, угасли. Согласно статье, опубликованной в Military Watch Magazine , представитель ВВС Украины Юрий Игнат признал, что эти самолёты не смогут соперничать с российскими истребителями Су-35 в небе.

Несмотря на то, что киевские войска не питают больших надежд относительно истребителей, их в арсенале страны остаётся всё меньше и меньше, так как президент США Дональд Трамп пвременно остановил поставки важных компонентов для радарных систем помех самолётов. Но ВСУ понимают, что на данном этапе военных действий терять им нечего, поэтому готовы «отправить в топку» любую технику. По мнению военных экспертов, украинские солдаты не жалеют даже ценные истребители.