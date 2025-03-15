Истребитель МиГ-29 ВСУ пал в воздушном бою с российскими силами
Минобороны РФ: Российские военные в воздушном бою сбили истребитель МиГ-29 ВСУ
Российские военнослужащие в воздушном бою сбили самолёт МиГ-29. Истребитель принадлежал Вооружённым силам Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны России.
«ВКС России в воздушном бою сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — уточнили в ведомстве.
За сутки Армия России сбила семь управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда HIMARS. А также 170 беспилотников, из них 141 вне зоны специальной военной операции (СВО).
Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении истребителя МиГ-29, пяти бомб JDAM, семи снарядов HIMARS и 50 БПЛА противника. За время СВО добычей наших ВС стали 657 украинских самолётов, 283 вертолёта, 45 927 беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 097 танков и других боевых бронированных машин, 1 526 боевых машин реактивных систем залпового огня.
Wikipedia / Coert van Breda