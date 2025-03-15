Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 10:57

Истребитель МиГ-29 ВСУ пал в воздушном бою с российскими силами

Минобороны РФ: Российские военные в воздушном бою сбили истребитель МиГ-29 ВСУ

Российские военнослужащие в воздушном бою сбили самолёт МиГ-29. Истребитель принадлежал Вооружённым силам Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба Минобороны России.

«ВКС России в воздушном бою сбит самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины», — уточнили в ведомстве.

За сутки Армия России сбила семь управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда HIMARS. А также 170 беспилотников, из них 141 вне зоны специальной военной операции (СВО).

Дуда отказал Киеву в передаче обещанной эскадрильи МиГ-29
Дуда отказал Киеву в передаче обещанной эскадрильи МиГ-29

Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении истребителя МиГ-29, пяти бомб JDAM, семи снарядов HIMARS и 50 БПЛА противника. За время СВО добычей наших ВС стали 657 украинских самолётов, 283 вертолёта, 45 927 беспилотников, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 097 танков и других боевых бронированных машин, 1 526 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Обложка ©

Wikipedia / Coert van Breda

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar