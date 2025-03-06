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6 марта, 19:08

Дуда отказал Киеву в передаче обещанной эскадрильи МиГ-29

Дуда: Польша не готова передать Киеву эскадрилью МиГ-29, пока не получит замену

Польша по-прежнему ждёт от союзников по НАТО замену истребителями МиГ-29, эскадрилью которых Варшава обещала передать Киеву. Об этом прессе сообщил польский президент Андрей Дуда после беседы с генеральным секретарём альянса Марком Рютте на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе.

«Скажу так — мы всегда ставили лишь одно условие, выполнение которого сделает возможной передачу остатка самолётов, поскольку мы уже передали ранее Украине 14 самолётов МиГ-29, осталась последняя группа, — мы должны сохранить равновесие и решить вопрос с защитой польского неба», — сказал польский лидер.

Дуда напомнил условие, которое требуется руководству Польши, чтобы выполнить данное Владимиру Зеленскому обещание. Если верить его словам, то Киев получит партию МиГ-29 после того, как союзники по альянсу передадут технику, которая сможет их заменить.

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Напомним, в ноябре 2024 года Владимир Зеленский высказывал польскому руководству претензии за отказ предоставить обещанную эскадрилью МиГ-29. Тогда он нарвался на резкий ответ руководителей Минобороны и МИД Польши Владислава Косиняка-Камыша и Радослава Сикорского, заявивших, что в Незалежную и так была отправлена уйма польской техники, у республики тоже есть общая граница с Россией и это обстоятельство их в определённой степени беспокоит, а с истребителями не так тревожно.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Юрий Лысенко
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