Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили самолёт МиГ-29 ВСУ, две авиационные бомбы Hammer, два снаряда РСЗО HIMARS и 58 БПЛА. Об этом уведомила пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в публикации военного ведомства.

Всего за период проведения специальной военной операции ВСУ лишились 656 самолётов, 238 вертолётов, 44 190 БПЛА, 596 ЗРК, 21 698 танков и прочих боевых бронемашин, 1521 машины РСЗО, 21 948 артиллерийских орудий и миномётов, а также 32 033 единиц специальной автомобильной техники.