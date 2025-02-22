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22 февраля, 09:36

Очередной украинский МиГ-29 больше никогда не отправится в боевой полёт

Минобороны России: Системы ПВО сбили украинский МиГ-29

Российские системы ПВО за минувшие сутки уничтожили самолёт МиГ-29 ВСУ, две авиационные бомбы Hammer, два снаряда РСЗО HIMARS и 58 БПЛА. Об этом уведомила пресс-служба Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сказано в публикации военного ведомства.

Всего за период проведения специальной военной операции ВСУ лишились 656 самолётов, 238 вертолётов, 44 190 БПЛА, 596 ЗРК, 21 698 танков и прочих боевых бронемашин, 1521 машины РСЗО, 21 948 артиллерийских орудий и миномётов, а также 32 033 единиц специальной автомобильной техники.

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Минувшей ночью Армия России нанесла удары по складам с боеприпасами украинских войск в Днепропетровске. Пока что нет сведений о том, какая именно цель была поражена, но подполье сообщает, что за прилётом последовала мощная детонация.

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Shuterstock / FOTODOM / Maksym Pasternak

Юрий Лысенко
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