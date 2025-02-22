«Не забуду этот звук»: Украинка засняла российский дрон, заглядывающий в окна домов
В Сумской области засняли дрон ВС РФ, заглядывающий в окна домов
Жительница Сумской области Украины засняла на видео российский FPV-дрон, который, пролетая по улице, смотрел в окна домов. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Военный Осведомитель»
Дрон летит по улице. Видео © Telegram / Военный Осведомитель
БПЛА с взрывчаткой плавно перелетает от одного дома к другому, посматривая в окна в поисках целей. Через стекло слышно, как жужжат его пропеллеры. Украинка написала, что этот звук она теперь не забудет никогда.
Ранее Life.ru показывал видео, как российские операторы БПЛА уничтожили украинский танк Т-72, американский бронетранспортёр М 113 и шведскую БМП CV-90. Также была уничтожена роботизированная платформа с пулемётом.
Shutterstock / FOTODOM / Arturo Lopez Llontop