«Не забуду этот звук»: Украинка засняла российский дрон, заглядывающий в окна домов

Жительница Сумской области Украины засняла на видео российский FPV-дрон, который, пролетая по улице, смотрел в окна домов. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Военный Осведомитель»

БПЛА с взрывчаткой плавно перелетает от одного дома к другому, посматривая в окна в поисках целей. Через стекло слышно, как жужжат его пропеллеры. Украинка написала, что этот звук она теперь не забудет никогда.