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22 февраля, 06:41

«Не забуду этот звук»: Украинка засняла российский дрон, заглядывающий в окна домов

В Сумской области засняли дрон ВС РФ, заглядывающий в окна домов

Жительница Сумской области Украины засняла на видео российский FPV-дрон, который, пролетая по улице, смотрел в окна домов. Кадры опубликовали в телеграм-канале «Военный Осведомитель»

Дрон летит по улице. Видео © Telegram / Военный Осведомитель

БПЛА с взрывчаткой плавно перелетает от одного дома к другому, посматривая в окна в поисках целей. Через стекло слышно, как жужжат его пропеллеры. Украинка написала, что этот звук она теперь не забудет никогда.

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Ранее Life.ru показывал видео, как российские операторы БПЛА уничтожили украинский танк Т-72, американский бронетранспортёр М 113 и шведскую БМП CV-90. Также была уничтожена роботизированная платформа с пулемётом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arturo Lopez Llontop

Владимир Озеров
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