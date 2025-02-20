В Краснодарском крае из-за обломков сбитых БПЛА загорелась электроподстанция

В Динском районе Краснодарского края из-за обломков сбитого БПЛА произошёл пожар на электроподстанции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«В районе станицы Нововеличковской Динского района зафиксировано повторное падение обломков БПЛА на помещение электроподстанции. Произошло возгорание, его ликвидируют оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в публикации.