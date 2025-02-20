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20 февраля, 17:53

В Краснодарском крае из-за обломков сбитых БПЛА загорелась электроподстанция

В Динском районе Краснодарского края из-за обломков сбитого БПЛА произошёл пожар на электроподстанции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«В районе станицы Нововеличковской Динского района зафиксировано повторное падение обломков БПЛА на помещение электроподстанции. Произошло возгорание, его ликвидируют оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в публикации.

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Ранее стало известно об атаке дронов ВСУ на Славянск-на-Кубане в Краснодарском крае. Об этом сообщили местные жители, которые сообщили о шести взрывах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Юрий Лысенко
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