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20 февраля, 03:07

«Возвращаем назад с «подарками»: Российские дроноводы рассказали, как кошмарят ВСУ их же беспилотниками

Комвзвода с позывным Балу рассказал о применении украинских БПЛА против ВСУ

Бойцы группировки войск «Запад» используют перехваченные украинские беспилотники для ударов по позициям ВСУ. Наши военные перепрограммируют вражеские дроны и отправляют их обратно, рассказал в ролике Минобороны РФ командир разведывательного ударного взвода с позывным Балу.

«Дроны противника, которые были им направлены в нашу сторону, но были перехвачены, мы их перепрошиваем, переделываем и отправляем противнику обратно уже с нашими «подарками», — поделился военнослужащий.

Работа операторов дронов ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

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Ранее стало известно об уничтожении группы украинских боевиков на свиноферме в Черниговской области. Российские дроноводы забросали опорник ВСУ гранатами с беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Piotr Piatrouski

Антон Голыбин
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