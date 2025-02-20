«Возвращаем назад с «подарками»: Российские дроноводы рассказали, как кошмарят ВСУ их же беспилотниками

Бойцы группировки войск «Запад» используют перехваченные украинские беспилотники для ударов по позициям ВСУ. Наши военные перепрограммируют вражеские дроны и отправляют их обратно, рассказал в ролике Минобороны РФ командир разведывательного ударного взвода с позывным Балу.

«Дроны противника, которые были им направлены в нашу сторону, но были перехвачены, мы их перепрошиваем, переделываем и отправляем противнику обратно уже с нашими «подарками», — поделился военнослужащий.

Работа операторов дронов ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России