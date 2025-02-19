Украинские боевики не смогли укрыться от российских дроноводов на свиноферме в селе Николаевка Черниговской области. Операторы БПЛА обнаружили позицию противника и забросали её гранатами с беспилотников, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Наши дроноводы устроили им вечеринку, закидав гранатами из БПЛА. А началось всё с ювелирного попадания в дымоход. В результате около 15 бандеровцев были ранены и ликвидированы», — сказал он РИА «Новости».

Фортуна отвернулась от украинских военных и в сёлах Тимоновичи и Гремячка, отметил Лебедев. По ним были нанесены удары в момент попытки расквартироваться в домах местных жителей.