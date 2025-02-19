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19 февраля, 19:18

Российские военные устроили боевикам ВСУ «взрывную вечеринку» на свиноферме

Подпольщик Лебедев сообщил о ликвидации боевиков ВСУ на свиноферме в Николаевке

Украинские боевики не смогли укрыться от российских дроноводов на свиноферме в селе Николаевка Черниговской области. Операторы БПЛА обнаружили позицию противника и забросали её гранатами с беспилотников, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Наши дроноводы устроили им вечеринку, закидав гранатами из БПЛА. А началось всё с ювелирного попадания в дымоход. В результате около 15 бандеровцев были ранены и ликвидированы», — сказал он РИА «Новости».

Фортуна отвернулась от украинских военных и в сёлах Тимоновичи и Гремячка, отметил Лебедев. По ним были нанесены удары в момент попытки расквартироваться в домах местных жителей.

Эксклюзивное видео из зоны СВО: Российские дроны безжалостно громят бронетехнику ВСУ
Эксклюзивное видео из зоны СВО: Российские дроны безжалостно громят бронетехнику ВСУ

А в Сумской области ранее дроноводы поразили украинскую РСЗО «Град». Система использовалась противником для ударов по Брянской области. Кадры уничтожения машины попали на видео.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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