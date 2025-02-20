Mash: Славянск-на-Кубани атаковали дроны ВСУ, работает ПВО

Жители Славянска-на-Кубани сообщают о двух сериях взрывов — по три в каждой — и работе средств ПВО. Город подвергся атаке беспилотников ВСУ, пишет Kub Mash.

«БПЛА атакуют Славянск-на-Кубани. Жители сообщают, что в городе работает ПВО. Местные слышали в небе три взрыва. <...> Ещё три взрыва услышали жители Славянска-на-Кубани над городом», — говорится в публикациях.