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20 февраля, 16:07

Mash: Славянск-на-Кубани атаковали дроны ВСУ, работает ПВО

Жители Славянска-на-Кубани сообщают о двух сериях взрывов — по три в каждой — и работе средств ПВО. Город подвергся атаке беспилотников ВСУ, пишет Kub Mash.

«БПЛА атакуют Славянск-на-Кубани. Жители сообщают, что в городе работает ПВО. Местные слышали в небе три взрыва. <...> Ещё три взрыва услышали жители Славянска-на-Кубани над городом», — говорится в публикациях.

ВСУ коварно ударили по автомобилю с семьёй в Запорожье
ВСУ коварно ударили по автомобилю с семьёй в Запорожье

Накануне Life.ru сообщал о том, как в Белгородской области украинский БПЛА ударил по служебному автобусу, в салоне которого находились мирные жители. Один из пассажиров умер от полученных ранений для прибытия медиков.

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Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Юрий Лысенко
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