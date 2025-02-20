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Регион
20 февраля, 09:15

ВСУ коварно ударили по автомобилю с семьёй в Запорожье

Балицкий: ВСУ атаковали дроном автомобиль в Запорожье, тяжело ранен один человек

ВСУ ударили по легковушке в Запорожье. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

ВСУ ударили по легковушке в Запорожье. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Украинские военнослужащие ударили при помощи беспилотника по легкому автомобилю в городе Пологи Запорожской области, в котором находилась семья из трёх человек, в результате атаки мужчина получил тяжёлые ранения. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий.

ВСУ ударили по легковушке в Запорожье. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

ВСУ ударили по легковушке в Запорожье. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

ВСУ ударили по легковушке в Запорожье. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

ВСУ ударили по легковушке в Запорожье. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

«По предварительной информации, в машине находилось три человека. У мужчины повреждена бедренная артерия, его госпитализировали и прооперировали, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжёлое. Женщина и ребёнок не пострадали. Семья находится под наблюдением медиков», — говорится в тексте.

Бойцы ВС РФ спасли жителей села в Запорожье, которых ВСУ пытались убить при отступлении
Бойцы ВС РФ спасли жителей села в Запорожье, которых ВСУ пытались убить при отступлении

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар по таможенному пункту Новые Юрковичи, расположенном в Климовском районе Брянской области. Этот объект является последним действующим местом для обмена пленными и телами погибших военнослужащих.

Татьяна Миссуми
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