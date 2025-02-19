ВСУ разгромили последний пункт обмена пленными и телами погибших между РФ и Киевом
Mash: ВСУ ударили по последнему пункту обмена пленными и телами между РФ и Киевом
Украинские войска нанесли удар по таможенному пункту Новые Юрковичи, расположенном в Климовском районе Брянской области. Этот объект является последним действующим местом для обмена пленными и телами погибших военнослужащих, сообщает Mash.
Таможенный пункт после атаки ВСУ. Фото © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, в результате обстрела три таможенника получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Само здание таможенного пункта получило частичные разрушения. Предварительно установлено, что объект был атакован ракетами из РСЗО «Град».
Напомним, последний обмен телами состоялся на прошлой неделе, 14 февраля. Российская сторона вернула 45 тел своих военнослужащих, а Украина получила 757 тел.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu