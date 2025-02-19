ВСУ разгромили последний пункт обмена пленными и телами погибших между РФ и Киевом

Украинские войска нанесли удар по таможенному пункту Новые Юрковичи, расположенном в Климовском районе Брянской области. Этот объект является последним действующим местом для обмена пленными и телами погибших военнослужащих, сообщает Mash .

По данным телеграм-канала, в результате обстрела три таможенника получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Само здание таможенного пункта получило частичные разрушения. Предварительно установлено, что объект был атакован ракетами из РСЗО «Град».